Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле, — сообщили в Национальном управлении аэропортов.
К поиску причин и способов решения этой проблемы подключены все профильные службы Израиля.
Как писал News.ru, власти Израиля решили отблагодарить главу Белого дома Дональда Трампа за недавнее признание Голанских высот частью еврейского государства вопреки претензиям на территорию со стороны Сирии. Накануне там, где де-факто распространяется юрисдикция Тель-Авива, был установлен знак с названием «Рамат-Трамп» (Высоты Трампа) на месте, на котором предполагается построить посёлок в честь президента США.