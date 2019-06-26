https://static.news.ru/photo/ea9285c6-97f4-11e9-9f4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прибывший в Венесуэлу самолёт не усилил контингент российских военных, а лишь осуществил ротацию специалистов. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Наш контингент не усилился ни на сколько, потому что речь идёт о прибытии наших военных специалистов, которые работают по контрактам на поддержание технического состояния той техники, которая была поставлена, — сообщил он ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что «военного контингента у нас там нет», а есть военные специалисты по обслуживанию техники.

Как писал News.ru, Москва в сотрудничестве с ООН продолжает оказывать гуманитарное содействие Венесуэле. Поставки необходимых товаров осуществляются как по инициативе России, так и международными организациями на средства, полученные от РФ в качестве взносов.