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Самолёты люфтваффе появятся в небе над Эстонией

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Истребители Eurofighter ВВС Германии (люфтваффе бундесвера) проведут тренировочные полёты в небе над Эстонией. Маршрут движения согласован с Аэронавигационной службой республики.

Машины поднимутся в воздух с аэродрома базы Эмари. Учения пройдут в отдалении от населённых пунктов на высоте минимум 152 м, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о планах Москвы разработать новый истребитель-перехватчик на смену МиГ-31. Принятие на вооружение ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата) запланировано на 2030 год. Научно-исследовательские работы проконтролирует корпорация «МиГ».


#германия #Авиация #эстония #ввс
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