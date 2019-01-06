Самолёты люфтваффе появятся в небе над Эстонией

Истребители Eurofighter ВВС Германии (люфтваффе бундесвера) проведут тренировочные полёты в небе над Эстонией. Маршрут движения согласован с Аэронавигационной службой республики.
Машины поднимутся в воздух с аэродрома базы Эмари. Учения пройдут в отдалении от населённых пунктов на высоте минимум 152 м, пишет ТАСС.
Ранее News.ru сообщал о планах Москвы разработать новый истребитель-перехватчик на смену МиГ-31. Принятие на вооружение ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата) запланировано на 2030 год. Научно-исследовательские работы проконтролирует корпорация «МиГ».