Самолёт упал на жилые дома в США

https://news.ru/storage/news/80fd973eb08f9e7177f6027e0fc266b5/bae85466-172b-4df3-b6f8-9a10ebb9f5a0_850.jpg Stuart Palley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота. — Прим. News.ru) самолёт рухнул на жилой квартал. В результате происшествия погиб один человек.

По словам ответственного за ликвидацию чрезвычайных ситуаций представителя городской администрации Ригана Смита, это произошло около 17:00 (2:00 Мск). Несколько домов повреждены или разрушены. Погибший во время аварии находился в самолёте. После крушения на месте происшествия начался сильный пожар, информирует CNN.

Ранее News.ru писал о том, что авария произошла на территории аэропорта Домодедово. Там автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт, сообщили News.ru в пресс-службе воздушной гавани.