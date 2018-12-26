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Самолёт упал на жилые дома в США

Stuart Palley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В США в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота. — Прим. News.ru) самолёт рухнул на жилой квартал. В результате происшествия погиб один человек.

По словам ответственного за ликвидацию чрезвычайных ситуаций представителя городской администрации Ригана Смита, это произошло около 17:00 (2:00 Мск). Несколько домов повреждены или разрушены. Погибший во время аварии находился в самолёте. После крушения на месте происшествия начался сильный пожар, информирует CNN.

Ранее News.ru писал о том, что авария произошла на территории аэропорта Домодедово. Там автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт, сообщили News.ru в пресс-службе воздушной гавани.


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