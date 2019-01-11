Самолёт США совершил разведполёт над Крымом

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Самолёт-разведчик RC-135V

Самолёт-разведчик RC-135V и Летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили у Черноморского побережья Российской Федерации.

Согласно данным мониторинговых западных авиационных ресурсов, американский военный самолёт с бортовым номером OAKES61, вылетел рано утром с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Он курсировал у побережья Краснодарского края, облетел несколько раз Керченский пролив и юго-запад Крымского полуострова. В небе он провёл больше пяти часов, затем прошёл дозаправку в воздухе над Азовским морем.

Беспилотник RQ-4B Global Hawk в это время летал вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем перекинулся на акваторию Крыма, присоединившись к самолёту-разведчику.

Американские самолёты и дроны стали часто замечать в районе Крымского полуострова после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщал News.ru, 7 января также был замечен летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации.