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Самолёт США провёл разведку у российской базы в Сирии

U.S. Air Force/Wikimedia Commons

в мире [ версия для печати ]

Самолёт США RC-135V совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным ILKA21 вылетел с авиабазы Суда-бэй, которая находится на острове Крит. Полёт проходил на расстоянии около 60 км от российских баз на высоте 9,6 тыс. метров. Вся разведывательная операция длилась около двух часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Воздушное судно предназначено для перехвата информации, а также для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника.

Ранее News.ru писал, что патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon 4 января совершил разведывательный полёт у побережья Сирии и находящейся там авиабазы России Хмеймим, а также у базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Он курсировал на протяжении двух часов, время от времени приближаясь к базам РФ.


#сша #сирия #россия #самолет #авиабаза #разведка
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