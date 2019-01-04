USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.29 $ Bitcoin3,778.25 $
МОСКВА-4°C19:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Самолёт-разведчик США замечен вблизи базы России в Сирии

U.S. Pacific Fleet/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт у побережья Сирии и находящейся там авиабазы России Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Согласно мониторинговым данным авиационных ресурсов, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии. Он курсировал на протяжении двух часов, время от времени приближаясь к базам РФ.

В международном извещении для авиационного персонала и навигационном предупреждении для мореплавателей указано, что в ближайшие дни рядом с побережьем Сирийской Республики будет перекрыт морской район из-за учений кораблей постоянного оперативного соединения российского ВМФ в Средиземном море.

Ранее News.ru писал, что более 980 тысяч различных объектов в небе обнаружили и сопроводили за 2018 год подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Около трёх тысяч из них — иностранные самолёты, предназначенные для ведения боёв.


#сша #сирия #россия #вмс #самолеты #хмеймим #разведка
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
оружие 11:48, 31 декабря 2018
ВДВ получили новые беспилотники для разведки
в мире 18:55, 27 декабря 2018
США провели разведку вблизи Крыма и Калининграда
в мире 17:11, 23 декабря 2018
Корабль-разведчик НАТО ушёл с Украины в Румынию
Лента новостей
происшествия 19:17
Очевидцы сообщили о задымлении в строящемся тоннеле метро Москвы
в мире 19:09
Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму
общество 19:02
Аренда в Москва-Сити обойдётся налогоплательщикам в миллиарды
в мире 19:01
Мужчина хотел выяснить отношения с тёщей с помощью гранаты
в мире 18:59
Трамп снова поставил на место сторонников импичмента
Другие новости
в мире 19:09
Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму
в мире 19:01
Мужчина хотел выяснить отношения с тёщей с помощью гранаты
в мире 18:59
Трамп снова поставил на место сторонников импичмента
в мире 18:50
Украина сообщила о снижении транзита российского газа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top