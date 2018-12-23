Самолёт экстренно приземлился в Германии из-за кофемашины

https://news.ru/storage/news/69182592673933fe71084a583e261010/0516660d-4660-4fb3-81c3-acd137858b3c_850.jpg Bayne Stanley/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.

Лайнер следовал из датского города Биллунн в немецкий Франкфурт-на-Майне. Во время полёта члены экипажа почувствовали запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Гамбурге.

Пожарная служба аэропорта оперативно устранила неполадку, сообщает Hamburger Abendblatt.

На борту находились 95 пассажиров, они не пострадали. Людей было решено отправить в пункт назначения другими авиарейсами. Причины инцидента выясняются.

Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Delta Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. К ЧП привели сильный ветер и гололёд.