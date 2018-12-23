Самолёт экстренно приземлился в Германии из-за кофемашины

Самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.
Лайнер следовал из датского города Биллунн в немецкий Франкфурт-на-Майне. Во время полёта члены экипажа почувствовали запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Гамбурге.
Пожарная служба аэропорта оперативно устранила неполадку, сообщает Hamburger Abendblatt.
Kurzschluss: Lufthansa-Jet landet außerplanmäßig in Hamburg https://t.co/m7EeoIkuwi pic.twitter.com/9EGTm2Nw3k— Hamburger Abendblatt (@abendblatt) 23 декабря 2018 г.
На борту находились 95 пассажиров, они не пострадали. Людей было решено отправить в пункт назначения другими авиарейсами. Причины инцидента выясняются.
Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Delta Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. К ЧП привели сильный ветер и гололёд.