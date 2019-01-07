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Самое болезненное место автокефалии назвали в Киеве

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега заявил, что Православной церкви Украины (ПЦУ) запретили создавать собственные структуры за пределами страны. Именно это, по его мнению, может стать самым болезненным положением томоса об автокефалии.

Согласно указанному требованию, все церковные структуры вне Украины перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Об этом Бурега рассказал в своей статье, которую публикует издание «Левый берег».

Подобное требование создаёт удобный механизм влияния на церковную ситуацию в стране, и прежде оно никогда не прописывалось в томосах. 

Также Бурега отмечает, что эмигранты из Восточной Европы стремятся сохранить связь с национальными церквями и неохотно интегрируются в другие церковные структуры. 

Ранее News.ru сообщал, что томос о предоставлении автокефалии ПЦУ будет впервые показан в киевском соборе Святой Софии. Случится это после литургии с участием главы новой церкви Украины митрополита Епифания в Рождество, 7 января.


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