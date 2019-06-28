https://static.news.ru/photo/a1b306ca-9ad1-11e9-991a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В канадском городе Манитобе потерпел крушение самодельный вертолёт. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта в Стейнбэке.

По информации телеканала CTV, в результате ЧП никто не пострадал. Находящиеся в кабине женщина и мужчина смогли самостоятельно покинуть салон вертолёта и не пострадали.

Сообщается, что вертолёт упал в 300 метрах от взлётно-посадочной полосы. При заходе на посадку он завалился набок и загорелся. В результате крушения аппарат получил сильные повреждения и восстановлению не подлежит.

Как писал News.ru, вертолёт упал на оживлённую улицу рядом с жилыми домами в Бразилии. В результате ЧП погиб случайный прохожий.