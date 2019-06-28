Завершившийся в Осаке саммит «большой двадцатки» как таковой не принёс прорывов, однако был отмечен рядом резонансных двусторонних встреч. По итогам мероприятия лидеры G20 сумели прийти к единству мнений «о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации», заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, и принять общую декларацию из 43 пунктов, касающихся инновационных технологий, гендерного равноправия и многого другого. Результаты 14-го саммита «двадцатки» для News.ru оценил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Лидеры государств «большой двадцатки» обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития, — говорится на сайте Кремля.

По словам Владимира Путина, мероприятие подтвердило востребованность формата G20, несмотря на изначальный скепсис российского лидера и некоторых его коллег и отсутствие прорывных решений. Для России же само по себе участие в саммите, возможность общаться с лидерами ведущих стран очень важны, считает Алексей Макаркин.

Президент РФ Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп kremlin.ru

Многие следили за встречей Путина и Трампа, хотя, конечно, каких-то быстрых результатов ожидать не приходится. Американский лидер демонстрирует дружелюбие, однако, как уже многократно говорилось, позиция политических элит США отличается от его взглядов, и от президента зависит многое, но далеко не всё. Команда Трампа тоже более осторожна, чем он сам. Встрече с Путиным предшествовала беседа Патрушева и Болтона в Иерусалиме, но продлилась она недолго, из чего был сделан вывод, что прорывов не будет — их и не произошло, — отмечает эксперт.

Из других двусторонних встреч можно выделить переговоры с принцем Саудовской Аравии, где было решено продлить сделку ОПЕК+. Москва и Эр-Рияд договорились о необходимости ограничения экспорта нефти, чтобы не обрушивать нефтяные цены. Сейчас они находятся на среднем уровне, между 60 и 70 долларами за баррель, напоминает Макаркин, и принятое решение страны рассматривают как эффективное, поскольку без продления сделки рынок упадёт, что нанесёт серьезный удар по бюджетам и России, и Саудовской Аравии. То есть здесь с обеих сторон присутствует вполне прагматичный интерес.

Привлекла внимание и встреча Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, но, как отмечает эксперт, японская сторона ещё до саммита стала играть на снижении ожиданий: «Любые действия Токио касаемо Курил в России будут восприняты крайне негативно, в то время как японцы не готовы соглашаться на предложение Москвы инвестировать в острова в соответствии с российским законодательством. Поэтому занижение ожиданий началось ещё до саммита и тот факт, что ничего не произошло, сенсацией не является».

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа) во время встречи в Осаке Михаил Климентьев/РИА Новости

Если говорить о саммите в целом, то можно сказать, что он был достаточно проходной, — считает Макаркин.

Впрочем, по мнению эксперта, большинство таких мероприятий является проходными, но раньше, например, при Обаме, сторонам было легко согласовывать хотя бы свою риторику: «Все выступали за свободу торговли, снятие барьеров, мир и дружбу на всей планете и так далее, а уж что за этим стоит — другой вопрос. Трамп же крайне подозрительно относится к любой свободе торговли, он защитник национальной промышленности. И поэтому теперь даже риторику приходилось довольно непросто согласовывать. Россия и Китай, в свою очередь, выступают за свободную торговлю, раз Америка против, за глобальный мир, который Трамп не любит».

Конечно, в этой связи самое пристальное внимание привлекла встреча Трампа и Си Цзиньпина, ведь речь шла о том, будет ли продолжена торговая война между США и Китаем, которая могла бы потрясти всю мировую экономику и спровоцировать новый кризис. Трамп заявляет об отличной встрече, о том, что можно легко договориться, но это его обычная стилистика, к которой сейчас уже все привыкли, отмечает эксперт. Однако, сам тот факт, что в сухом остатке на встрече всё же было решено возобновить переговоры и не вводить в это время новых американских пошлин на китайские товары, позволяет говорить об очень осторожном оптимизме.