https://static.news.ru/photo/52431d8c-981a-11e9-a1ea-fa163e074e61_1024.jpg Олег Басилашвили Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Россия и Грузия не должны поддаваться на лозунги политиканов и конфликтовать друг с другом. У них многовековая совместная история, которая не позволит им, в любом случае, жить в раздоре.

Такими словами прокомментировал заметно охладевшие отношения между двумя соседними государствами актёр Олег Басилашвили.

По словам артиста, говорить на данную тему ему непросто — многое зависит в этой ситуации от Грузии, не меньше и от России.

Я не вижу тут никакой провокации со стороны депутата ГД РФ Сергея Гаврилова. Его посадили на кресло спикера, он туда сел, ну, спасибо. На мой взгляд, само предложение сесть Гаврилову в это кресло — это является уже провокативным предложением со стороны Грузии, — сказал он в интервью « Царьграду ».

То, что произошло потом в здании парламента Грузии, где радикально настроенные политики решили спровоцировать противостояние с Россией, особенно непонятно Басилашвили.

Между Грузией и Россией братские отношения, на мой взгляд, самые крепкие во всем бывшем Советском Союзе. И надо, чтобы они продолжали оставаться такими же, а не враждебными, — подчеркнул актёр.

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Ранее советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал происходящее в Грузии и ухудшение отношений Тбилиси и Москвы. По его словам, не стоило российским депутатам вообще приезжать в Грузию, писал News.ru.