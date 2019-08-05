Калли Роджерс из графства Карби в 2003 году выиграла в лотерею 1,8 млн фунтов стерлингов. На тот момент девушке было 16 лет. Она стала самой молодой победительницей в истории Великобритании.
Однако Роджерс не смогла справиться с такой суммой денег. Большая часть выигрыша была потрачена на пластические операции, подарки для друзей и семьи. Также несколько сотен тысяч стерлингов девушка «спустила» на наркотики.
Через две недели после выигрыша Роджерс встретила своего будущего мужа, однако брак распался через пять лет, а детей у девушки на время забрали, пишет «
В настоящее время она работает сиделкой и считает, что её жизнь нормализовалась.
Как ранее писал News.ru, счастливый билет американской лотереи Mega Millions был продан в штате Калифорния. Его обладатель сможет получить $530 млн выигрыша.