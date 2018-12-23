Певец Салтыков намерен подать в суд на власти Украины

https://news.ru/storage/news/00c3524a4bf08c1c9c1d7f2a1132f213/3c38dbcf-c80c-4c59-8d7f-3ea5b2213186_850.jpg Natalia Shakhanova/Global Look Press

Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков намерен подать в суд на украинские власти после того, как его не пустили в Киев, обосновав это отсутствием у него денег. По его словам, он хочет придать данную ситуацию огласке.

Из слов артиста следует, что инцидент произошёл три дня назад. Из-за действий украинской стороны он вынужден был провести в аэропорту 10 часов в ожидании ближайшего рейса.

«Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине, именно в Киеве», — сказал Салтыков.

По словам представителей певца, причины решения властей неизвестны. Всех, кто прилетел с российскими паспортами (15−20 человек), не пустили на территорию страны, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) с момента введения военного положения не пустили на Украину порядка 900 граждан РФ, рассказал пресс-секретарь службы Андрей Демченко.