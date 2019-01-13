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Сальвини благодарен Бразилии и Боливии

Маттео Сальвини Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Маттео Сальвини

в мире [ версия для печати ]

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил благодарность руководствам Бразилии и Боливии за поимку террориста итальянского происхождения Чезаре Баттисти.

Политик поблагодарил президента Бразилии Жаира Болсонара и власти Боливии за изменение политического климата, позволившее достичь «годами ожидавшегося успеха».

«Баттисти — преступник, который заслуживает не комфортной жизни на пляже, а закончить свои дни в тюрьме», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что итальянского террориста Чезаре Баттисти, которого на родине приговорили к пожизненному заключению, задержали в Боливии.


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