Сальвини благодарен Бразилии и Боливии

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Маттео Сальвини

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил благодарность руководствам Бразилии и Боливии за поимку террориста итальянского происхождения Чезаре Баттисти.

Политик поблагодарил президента Бразилии Жаира Болсонара и власти Боливии за изменение политического климата, позволившее достичь «годами ожидавшегося успеха».

«Баттисти — преступник, который заслуживает не комфортной жизни на пляже, а закончить свои дни в тюрьме», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что итальянского террориста Чезаре Баттисти, которого на родине приговорили к пожизненному заключению, задержали в Боливии.