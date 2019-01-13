Сальвини благодарен Бразилии и Боливии

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил благодарность руководствам Бразилии и Боливии за поимку террориста итальянского происхождения Чезаре Баттисти.
Политик поблагодарил президента Бразилии Жаира Болсонара и власти Боливии за изменение политического климата, позволившее достичь «годами ожидавшегося успеха».
«Баттисти — преступник, который заслуживает не комфортной жизни на пляже, а закончить свои дни в тюрьме», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что итальянского террориста Чезаре Баттисти, которого на родине приговорили к пожизненному заключению, задержали в Боливии.