Сайты западных СМИ и соцсетей разблокировали в Узбекистане

https://news.ru/storage/news/c559468e474dfdd6fcf4c0654652b7de/895872b6-3511-493f-993a-702b7a926062_850.jpg Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Узбекистана открыли доступ к сайтам некоторых западных СМИ, мессенджерам и YouTube. Это произошло в преддверии визита президента страны Шавката Мирзиёева в Германию, который запланирован на 20−22 января.

На территории республики теперь свободно открывается сайт местного отделения «Радио Свобода», Би-би-си, «Голоса Америки» и информагентства «Фергана». Также разблокированы Facebook, YouTube и «ВКонтакте», сообщает «Радио Озодлик».

Проблемы с открытым доступом к соцсетям в Узбекистане начались в сентябре 2018 года, а после кровавых событий в Андижане в 2005 году в стране были закрыты офисы западных СМИ, их сайты заблокированы, а журналисты оказались вынуждены вести работу за пределами страны.

Как сообщал News.ru, ранее власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей 45 стран, в основном европейских. В упрощённом порядке визу смогут оформить граждане 76 стран, с марта будут введены дополнительные виды таких электронных виз. Подобными мерами власти Узбекистана планируют пополнить казну за счёт туризма.