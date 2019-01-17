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Сайты западных СМИ и соцсетей разблокировали в Узбекистане

Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Узбекистана открыли доступ к сайтам некоторых западных СМИ, мессенджерам и YouTube. Это произошло в преддверии визита президента страны Шавката Мирзиёева в Германию, который запланирован на 20−22 января.

На территории республики теперь свободно открывается сайт местного отделения «Радио Свобода», Би-би-си, «Голоса Америки» и информагентства «Фергана». Также разблокированы Facebook, YouTube и «ВКонтакте», сообщает «Радио Озодлик».

Проблемы с открытым доступом к соцсетям в Узбекистане начались в сентябре 2018 года, а после кровавых событий в Андижане в 2005 году в стране были закрыты офисы западных СМИ, их сайты заблокированы, а журналисты оказались вынуждены вести работу за пределами страны.

Как сообщал News.ru, ранее власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей 45 стран, в основном европейских. В упрощённом порядке визу смогут оформить граждане 76 стран, с марта будут введены дополнительные виды таких электронных виз. Подобными мерами власти Узбекистана планируют пополнить казну за счёт туризма.


#узбекистан #блокировка #соцсети #сайты
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