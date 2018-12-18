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Сайт посольства РФ в Англии взломали

Gustavo Valiente/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сайт дипломатического представительства России в Лондоне был взломан после публикации двух материалов, сообщили в посольстве. По предварительным данным, атака производилась из Англии.

По сообщению диппредставительства, «жёсткое» нападение на портал произошло после того, как там появились тексты о вмешательстве Великобритании в дела Украины и поиске корреспондентом BBC следов российского влияния на протесты «жёлтых жилетов» во Франции, передаёт «Царьград».

Сейчас в российском представительстве специалисты изучают возможности по восстановлению документального архива, в котором содержатся все важнейшие оценки внешней политики Соединённого Королевства, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что в посольства нескольких стран, расположенных в российской столице, доставили конверты, в которых находился неизвестный белый порошок. Источник отмечал, что конверты были получены по меньшей мере тремя посольствами государств Европы, а также Среднего Востока.


#россия #ПОСОЛЬСТВО #англия
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