Сайт посольства РФ в Англии взломали

Сайт дипломатического представительства России в Лондоне был взломан после публикации двух материалов, сообщили в посольстве. По предварительным данным, атака производилась из Англии.
По сообщению диппредставительства, «жёсткое» нападение на портал произошло после того, как там появились тексты о вмешательстве Великобритании в дела Украины и поиске корреспондентом BBC следов российского влияния на протесты «жёлтых жилетов» во Франции, передаёт «Царьград».
Сейчас в российском представительстве специалисты изучают возможности по восстановлению документального архива, в котором содержатся все важнейшие оценки внешней политики Соединённого Королевства, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что в посольства нескольких стран, расположенных в российской столице, доставили конверты, в которых находился неизвестный белый порошок. Источник отмечал, что конверты были получены по меньшей мере тремя посольствами государств Европы, а также Среднего Востока.