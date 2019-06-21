https://static.news.ru/photo/a53c29a0-9416-11e9-a592-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз призвал своих сторонников выйти на проспект Руставели в Тбилиси, чтобы покончить с режимом главы правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

По его словам, те, кто любит свою страну, должны отложить все остальные вопросы в сторону.

Недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы, — заявил он в прямой трансляции на своей странице в Facebook.

Саакашвили считает, что Иванишвили проводит пророссийскую политику, а это принесло гражданам бедность и несчастья, а Грузия, которая когда-то занимала лидирующую позицию среди стран-реформаторов, потеряла этот статус.

Этот человек разрушил грузинскую экономику, и миллионы грузин убежали из страны <...>, а вчера он до конца надсмеялся над нами и сравнял с землёй, — подчеркнул экс-президент.

Он отметил, что в настоящее время будущее Грузии и её население — превыше всего. Политик добавил, что сейчас сторонники смены власти «очень близки к смещению Иванишвили».

Ранее News.ru писал, что несмотря на то, что многотысячная акция протеста, проходившая поздно вечером 20 июня в Тбилиси у грузинского парламента, была разогнана полицией, речи об истощении протестного потенциала не идёт.

Как писал News.ru, ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что обострение обстановки в Грузии произошло из-за противоречий в общественно-политической жизни страны.