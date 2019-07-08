https://static.news.ru/photo/15dc2d8a-a19c-11e9-82ab-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии. Тот в прямом эфире обругал матом президента РФ Владимира Путина.

Георгий Габуния талантливый человек, но я считаю, что мы не должны уподобляться российским СМИ. Они на протяжении многих лет оскорбляют меня, используя тысячи эпитетов, Владимир Путин угрожал мне одним местом. Но я игнорировал невыразимую ложь. Не будьте такими, как они, — заявил беглый политик в эфире «Рустави 2» .

Саакашвили также раскритиковал действующие власти страны, добавив, что при нём такого не было. Он уверен, что во время его президентства россияне относились к Грузии «как минимум с уважением».

Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полёты приостановились, всё перевернулось, — заключил он.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

8 июля Габунию отстранили от работы на телеканале на два месяца, писал News.ru.