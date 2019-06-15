https://static.news.ru/photo/0db159f8-8ea7-11e9-9461-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который недавно вернулся на Украину, вновь обретя гражданство страны, встал на учёт в одном из киевских военкоматов.

Как заявил сам лидер «Движения новых сил», для него это не просто воинская повинность, а патриотическая возможность с оружием в руках защищать государство.

Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину, — цитирует политика ТАСС .

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая прибыл в страну и сразу заявил, что его партия «Движение новых сил» идёт на досрочные выборы в Верховную раду.

Ранее политик представил список кандидатов в депутаты от его партии. В него вошёл сам Саакашвили, его соратник и экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, депутат Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, писал News.ru.