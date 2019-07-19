https://static.news.ru/photo/82cf0770-aa78-11e9-a7cb-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою партию «Движение новых сил» с выборов в Раду в пользу сторонников Зеленского. Об этом экс-глава Одесской области сообщил в Facebook.

Выборы пройдут 21 июля, Саакашвили призывает людей голосовать за партию Зеленского «Слуга народа».

Свой поступок грузин объясняет благородством: он не может себе позволить, чтобы партия действующего президента не добрала голоса избирателей для того, чтобы сформировать независимое правительство.

Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам, — пишет Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавляет, что его решение сопровождалось бурными дискуссиями, но он считает правильным свой поступок.

Ранее News.ru сообщал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сотрудники могут помочь провести в Молдавии реформы, которые связаны с системой юстиции. С таким заявлением выступила премьер молдавского государства Майя Санду.