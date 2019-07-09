https://static.news.ru/photo/75684634-a274-11e9-82a4-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники устроили драку в здании одесского суда.

Там зачитывался приговор по делу о покупке завода «Краян» мэром Одессы Геннадием Трухановым.

В ходе потасовки политик ударил женщину. Она упала, после чего была госпитализирована. Позже врачи диагностировали у пострадавшей перелом руки, сообщает издание Odessit.ua.

Как ранее писал News.ru, Михаил Саакашвили ответил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе, обвинившему его в организации провокации, произошедшей в эфире телеканала «Рустави 2».