Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники устроили драку в здании одесского суда.
Там зачитывался приговор по делу о покупке завода «Краян» мэром Одессы Геннадием Трухановым.
В ходе потасовки политик ударил женщину. Она упала, после чего была госпитализирована. Позже врачи диагностировали у пострадавшей перелом руки, сообщает издание Odessit.ua.
Как ранее писал News.ru, Михаил Саакашвили ответил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе, обвинившему его в организации провокации, произошедшей в эфире телеканала «Рустави 2».