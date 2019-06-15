Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью журналистам признался, что считает все украинские города похожими один на другой своим однообразным урбанистическим стилем, в котором нет места современным архитектурным решениям и технологиям.
Политик уверен, что виной тому разъедающая страну коррупция, из-за которой ни в одном городе нет места современной архитектуре.
Мне очень жаль, что нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики, — посетовал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».
Особое недовольство он высказал в отношении открытого в Киеве стеклянного моста через Днепр, считая, что на строительство моста в Тбилиси через Куру потратили меньше средств, чем на новый киевский акведук.
Ранее Саакашвили заявил, что не пользуется услугами личной охраны на Украине, так как не видит в этом особой пользы, писал News.ru.