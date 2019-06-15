https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью журналистам признался, что считает все украинские города похожими один на другой своим однообразным урбанистическим стилем, в котором нет места современным архитектурным решениям и технологиям.

Политик уверен, что виной тому разъедающая страну коррупция, из-за которой ни в одном городе нет места современной архитектуре.

Мне очень жаль, что нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики, — посетовал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Особое недовольство он высказал в отношении открытого в Киеве стеклянного моста через Днепр, считая, что на строительство моста в Тбилиси через Куру потратили меньше средств, чем на новый киевский акведук.

Ранее Саакашвили заявил, что не пользуется услугами личной охраны на Украине, так как не видит в этом особой пользы, писал News.ru.