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Михаил Саакашвили поделился в интервью с украинскими журналистами, что он не пользуется услугами личной охраны.

Как рассказал экс-губернатор Одесской области в эфире «112 Украина», он не видит в этом существенной необходимости. Кроме того, он считает, что охрана ему не поможет, если случится какая-нибудь оказия.

В последний раз меня захватывали, она помогала, поэтому я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя, — заключил Саакашвили.

В конце мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться, что и сделал на следующий день.

Ранее он сказал, что планирует защищать Украину с оружием в руках и в подтверждение своих слов сходил на медкомиссию в военкомат и встал на воинский учёт, писал News.ru.