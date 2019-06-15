Михаил Саакашвили поделился в интервью с украинскими журналистами, что он не пользуется услугами личной охраны.
Как рассказал экс-губернатор Одесской области в эфире «112 Украина», он не видит в этом существенной необходимости. Кроме того, он считает, что охрана ему не поможет, если случится какая-нибудь оказия.
В последний раз меня захватывали, она помогала, поэтому я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя, — заключил Саакашвили.
В конце мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться, что и сделал на следующий день.
Ранее он сказал, что планирует защищать Украину с оружием в руках и в подтверждение своих слов сходил на медкомиссию в военкомат и встал на воинский учёт, писал News.ru.