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Саакашвили подготовил сценарий смены власти в Грузии

Михаил Саакашвили Aleksandr Gusev /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Михаил Саакашвили

в мире [ версия для печати ]

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявленный в розыск на родине и выдворенный с Украины, обещал вернуться в Тбилиси и сменить руководство страны мирным путём за 72 часа.

«Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путём», — заявил находящийся в США Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

Опальный политик также добавил, что действующая власть в Грузии напоминает ему «момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме». Он обещал нейтрализовать их без насилия и трагедии.

Саакашвили сбежал из Грузии в 2013 году. Он заочно осуждён на родине к тюремным срокам и будет задержан сразу же после пересечения границы страны.

Ранее News.ru писал о том, что члены бывшей правящей партии в Грузии «Единое национальное движение» протестуют против новой власти. В знак протеста они установили две палатки у здания парламента в Тбилиси. Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, призвал соотечественников собраться на митинг у здания парламента в Грузии.


#Грузия #михаилсаакашвили
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