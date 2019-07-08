https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе, обвинившему его в организации провокации, произошедшей в эфире телеканала «Рустави 2».

По словам Саакашвили, он не имеет никакого отношения к телеканалу, в эфире которого телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Политик ответил на вопрос телеведущей украинского канала ZIK о том, принадлежит ли ему доля телеканала «Рустави 2».

Нет, никогда не принадлежала. «Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили, — подчеркнул Саакашвили, добавив, что руководство вряд ли контролирует происходящее на телеканале.

Ранее News.ru писал о том, что правящая партия «Грузинская мечта» поддержала версию официального представителя МИД России Марии Захаровой, что в инциденте на телеканале «Рустави 2» виноват Михаил Саакашвили. Также партия заявила, что поступок ведущего Георгия Габунии стоит расценивать как попытку государственного переворота и дестабилизации отношений между двумя государствами.