https://static.news.ru/photo/44fd8548-9a01-11e9-9745-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В прямом эфире украинского телеканала «Наш» произошла потасовка, в которой приняли участие депутат Верховной рады Олег Ляшко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Ведущий программы не мог успокоить мужчин, которые кричали друг на друга и обменивались взаимными обвинениями.

Перепалка началась после того, как Саакашвили предложил Ляшко предоставить свой особняк в Конча Заспе больным детским церебральным параличом (ДЦП), а также призвал его пожертвовать миллион долларов на лечение маленьких пациентов.

В ответ депутат с сарказмом предложил своему оппоненту вернуться в Грузию, где против него заведено уголовное дело.

А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии, — сказал Ляшко, обращаясь к Саакашвили.

Бывший губернатор не растерялся и проигнорировал реплику собеседника, похваставшись, что построил в Одессе дорогу, «в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко».

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишённый украинского гражданства и высланный из страны, а после восстановленный в правах новым президентом страны Владимиром Зеленским, призвал украинцев помочь Грузии заполнить экономическую дыру. Он попросил активно пить грузинское вино, чтобы помочь Тбилиси справиться с проваленным туристическим сезоном из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией.