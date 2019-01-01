САА нанесла удары по базам террористов на севере Сирии

https://news.ru/storage/news/197b72c1d6fabd5c3efdf30508938e70/3bc98479-33aa-4272-a7c8-686b6eeb626a_850.jpg Ammar Safarjalani/Global Look Press

Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по базам террористов в долине Сахль-аль-Габ. В результате были уничтожены командные пункты и склады с оружием наёмников «Туркестанской исламской партии» — экстремистской организации уйгуров, проживающих в районе Синьцзян на северо-западе Китая.

Атака стала ответом на нарушения со стороны боевиков, которые неоднократно вторгались в демилитаризованную зону на границе мухафаз Хама и Идлиб. Противник понёс потери убитыми и ранеными.

Отряды «Туркестанской исламской партии» проникли в Сирию через Турцию и в 2014 году захватили несколько северных населённых пунктов, включая город Джиср-эш-Шугур на стратегически важном шоссе Алеппо — Латакия. Боевики используют местных жителей в качестве живого щита, регулярно проводят миномётные обстрелы мирных селений, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что в первый день нового года Москва зафиксировала десять нарушений действующего перемирия в Сирии. Турецкая сторона также сообщила о подобных инцидентах. Общее количество столкновений 1 января 2019 года — 28. Стрельбу слышали в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо.