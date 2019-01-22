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САА обнаружила тайник с наркотиками в Хомсе

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила большое количество наркотических веществ при осмотре фермы на западе сирийской провинции Хомс.

В результате обысков было изъято около 116 тысяч таблеток и 70 кг гашиша, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы занялись поиском тех, кто прятал наркотики, для ареста и допроса злоумышленников.

Как ранее писал News.ru, Сирийская арабская армия (САА) вместе с мирными жителями обнаружила оружие и боеприпасы террористов в районе Бейт-Джанна.


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