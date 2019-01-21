САА обнаружила боеприпасы боевиков в сирийской провинции

Сирийская арабская армия (САА) вместе с мирными жителями обнаружила оружие и боеприпасы террористов в районе Бейт-Джанна.
«Всё обнаруженное вооружение было конфисковано сирийской правительственной армией. Раньше оно принадлежало террористическим группировкам», — передаёт слова местного военного ФАН.
Как ранее писал News.ru, российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.