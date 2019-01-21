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САА обнаружила боеприпасы боевиков в сирийской провинции

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийская арабская армия (САА) вместе с мирными жителями обнаружила оружие и боеприпасы террористов в районе Бейт-Джанна.

«Всё обнаруженное вооружение было конфисковано сирийской правительственной армией. Раньше оно принадлежало террористическим группировкам», — передаёт слова местного военного ФАН.

Как ранее писал News.ru, российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.


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