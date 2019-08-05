https://static.news.ru/photo/25771214-b786-11e9-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejandro Ernesto/dpa/Global Look Press

Около 57 тысяч случаев заражения корью зафиксировано на Украине с начала 2019 года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья украинского Минздрава. По его данным 18 заболевших скончались от осложнений. С 2017 года, когда в стране началась вспышка болезни, были заражены около 115 тысяч человек, 39 из которых умерли.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 2 августа 2019 года) корью заболели 56 861 человек - 26 748 взрослых и 30 113 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек, — сообщает пресс-служба Центра.

За последнюю неделю зафиксировано 287 случаев заболевания. 127 из них — дети. Чаще всего с симптомами кори в медучреждения обращаются в Киеве и Киевской, Винницкой, Черновицкой, а также Хмельницкой областях.

Ранее News.ru писал о том, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко допустил возможность увеличения числа заболевших корью на Украине втрое к концу 2019 года.