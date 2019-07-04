https://static.news.ru/photo/eceaaf84-9e42-11e9-9601-fa163e074e61_1024.jpg ЗРС С-400 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» должны поступить в Турцию на следующей неделе. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Наш президент обозначил сроки поставки. Первая неделя июля прошла. На следующей неделе вы увидите реализацию [договора] по С-400, — цитирует Демира ТАСС .

Как ранее писал News.ru, 1 июля «на полях» саммита G20 в японской Осаке президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что поставка С-400 в Турцию будет осуществлена в считанные дни.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.