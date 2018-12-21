Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев

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Анатолий Пашинин

Видеоблогер Стас Домбровский заснял, как российский актёр Анатолий Пашинин слушает выступление музыканта на центральной улице Одессы — Дерибасовской. В какой-то момент он начинает рыдать и закусывает свою шапку.

В Одессу Пашинин приехал, чтобы проверить, как живёт город в условиях объявленного ранее на Украине военного положения. Однако пользователи Сети предположили, что артист занимался не только этим. В частности, многие решили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Пашинин в 2014 году уехал на Украину, а в 2017 начал воевать в Донбассе на стороне Киева. Позднее он заявил, что его телефон прослушивает СБУ, а также сообщил, что к нему приходил агент украинских спецслужб, который склонял его к суициду. В 2018 году он покинул ВСУ, сообщает ТВЦ.

Ранее News.ru писал, что Пашинин рассказал о том, как перебивается случайными заработками на Украине. По его словам, в частности, приходится заниматься разгребанием завалов перед домами.