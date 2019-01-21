Рыбные заводы на южных Курилах хотят открыть в 2019 году

https://news.ru/storage/news/99ff13f37e74b1bd1b87529678dbfa7c/2b01d074-03b6-43ab-afe5-e78eb09de19d_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Два новых завода на курильских островах Шикотан и Кунашир хотят запустить в течение 2019 года. Речь идёт о рыбообрабатывающем производстве и предприятиях по изготовлению рыбной муки и жира.

Всего на Курилах сейчас реализуются восемь крупных инвестпроектов на общую сумму 18 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Так, на островах проектируется порядка 20 объектов улично-дорожной сети, новые взлётные полосы и объекты социальной инфраструктуры, также идёт реконструкция портов.

Ранее News.ru писал о том, что власти Японии остались недовольны тем, что Россия разместила истребители Су-35С на острове Итуруп.

Япония претендует на Курилы и называет их «Северными территориями», «оккупированными» Россией. Острова были переданы в состав СССР по результатам Второй мировой войны в 1945 году. Поскольку между странами не был подписан мирный договор, их статус по сей день не закреплён.