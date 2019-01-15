Рыбку депортируют в Белоруссию

Таиландские власти депортируют Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, в Белоруссию. Её «коллегу» по секс-тренингу Александра Кириллова (Алекс Лесли) отправят в Россию.
В настоящее время принимаются все необходимые меры для их скорейшей депортации.
Ранее News.ru писал, что суд города Паттайя вынес приговор по делу о проведении «секс-тренинга» в одной из местных гостиниц. Лесли, Рыбка и ещё шесть обвиняемых полностью признали свою вину. Фигурантов приговорили к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в девять месяцев в следственной тюрьме.