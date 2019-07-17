Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсуждалась на консультациях в Женеве, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он сообщил, что никаких сдвигов или сближения по этой теме нет.

По словам дипломата, обсуждение велось в «предсказуемом ключе». Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала уже известные позиции.

Рябков пояснил, что Россия и США не смогли выработать контуры соглашений о действиях в условиях отсутсвия ДРСМД. С американской стороны продолжаются попытки возложить ответственность за срыв соглашения на Москву, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию. Он призвал Москву воспользоваться «последним шансом» для спасения договора.

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