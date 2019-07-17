https://static.news.ru/photo/9cbf1314-a8ac-11e9-a7a0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсуждалась на консультациях в Женеве, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он сообщил, что никаких сдвигов или сближения по этой теме нет.

По словам дипломата, обсуждение велось в «предсказуемом ключе». Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала уже известные позиции.

Рябков пояснил, что Россия и США не смогли выработать контуры соглашений о действиях в условиях отсутсвия ДРСМД. С американской стороны продолжаются попытки возложить ответственность за срыв соглашения на Москву, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию. Он призвал Москву воспользоваться «последним шансом» для спасения договора.