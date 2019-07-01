Сергей Рябков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы со всей серьёзностью относимся к сигналам, поступающим с американской стороны, в пользу именно такого решения проблем, а проблемы нарастают в сфере ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений, — цитирует дипломата ТАСС.

Кроме того, Москва предлагает Вашингтону обменять российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США, на содержащихся в тюрьмах РФ американцев.

Ранее Рябков сообщил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления Альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду, писал News.ru.

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