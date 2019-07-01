Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он назвал этот инцидент «истерией, которая подогревается псевдолиберальными грузинскими кругами». По его словам, артистке не стоит забывать о месте, которое её кормит.

Вот есть Кикабидзе, он не ездит в Россию. Но если ты зарабатываешь, из этой кормушки живёшь, то чего ты поливаешь грязью? Не плюй в колодец, где тебе придётся напиться, —...