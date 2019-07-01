Рябков: РФ поддержала идею США о многостороннем договоре по разоружению
Дмитрий Новиков
17:33, 01 июля 2019
https://static.news.ru/photo/eab3ea32-9c0d-11e9-91de-fa163e074e61_1024.jpgСергей РябковФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Мы со всей серьёзностью относимся к сигналам, поступающим с американской стороны, в пользу именно такого решения проблем, а проблемы нарастают в сфере ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений,— цитирует дипломата ТАСС.
Кроме того, Москва предлагает Вашингтону обменять российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США, на содержащихся в тюрьмах РФ американцев.
Ранее Рябков сообщил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления Альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду, писал News.ru.