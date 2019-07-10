https://static.news.ru/photo/337196b6-a32f-11e9-9e41-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле не считают, что в военных учениях в Венесуэле, запланированных на 24 июля, есть скрытый подтекст.

Об этом он сообщил по итогам консультаций с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. Он подчеркнул, что учения — «это неотъемлемый элемент военной организации в любой стране». Рябков отметил, что войска отработают задачи, поставленные главнокомандующим Венесуэлы, президентом Николасом Мадуро.

Поэтому говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США.