Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле не считают, что в военных учениях в Венесуэле, запланированных на 24 июля, есть скрытый подтекст.
Об этом он сообщил по итогам консультаций с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. Он подчеркнул, что учения — «это неотъемлемый элемент военной организации в любой стране». Рябков отметил, что войска отработают задачи, поставленные главнокомандующим Венесуэлы, президентом Николасом Мадуро.
Поэтому говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США.