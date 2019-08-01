https://static.news.ru/photo/451d25e0-b461-11e9-86be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва не ведёт скрытых переговоров ни с властями Венесуэлы, ни с оппозицией. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся, — цитирует дипломата ТАСС .

Рябков добавил, что российская сторона эпизодически общается с представителями оппозиции Венесуэлы и законному правительству Боливарианской республики известно об этом. По словам дипломата, обе стороны заинтересованы в продолжении диалога с Москвой.

В январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временных президентом страны. Таковым его признали США и ряд западных стран. Россия, в свою очередь, выступила в поддержку законного главы государства Николаса Мадуро. В связи с этим иностранные СМИ писали о вывозе российскими самолётами принадлежащего президенту золота и охраны Мадуро бойцами «ЧВК Вагнер». Позднее эти сообщения были опровергнуты, напоминает « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что Москва отказалась отправлять делегацию на а международную конференцию в поддержку демократии в Венесуэле. В МИД сочли невозможным обсуждение проблем республики в отсутствие представителей её президента и других политических сил.