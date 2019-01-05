«Русский след» нашли в Германии в сливе данных Меркель

https://news.ru/storage/news/b0e0bc4e29d3ddc412e7c7cdf8de877b/426b66ae-74e3-41a7-a535-694317d05dd5_850.jpg John Macdougall/dpa/Global Look Press

Многие факторы указывают на то, что Россия причастна к публикации личных данных канцлера ФРГ и нескольких парламентариев, считает депутат по избирательному округу Шварцвальд-Бар Торстен Фрай. Наличие этой информации, уверен он, предоставляет дополнительные возможности для шантажа.

Первоначальной целью атаки злоумышленников была дестабилизация страны, передаёт «SÜDKURIER». Такими действиями они могут испугать жителей, объяснил политик.

«Многое на это указывает, и я не сомневаюсь, что за последней атакой стоит Россия», — сказал он.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии бундестага, кроме «Альтернативы для Германии». В настоящее время неизвестно, кто совершил атаку. На аккаунт, где были размещены данные, подписаны свыше 16 тысяч пользователей. Им владеет интернет-платформа, оператор которой, как предполагается, находится в Гамбурге.