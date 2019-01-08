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Русских и эстонцев разделили на остановках Таллина

facebook.com/ru.sputnik.estonia

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На одной из трамвайных остановок Таллина появилась сомнительная агитационная реклама. Одна половина конструкции оказалась оклеена плакатами с надписью «Здесь только эстонцы», а другая — «Здесь только русские».

На баннерах также указан телефон, по которому гражданам предлагается звонить «в случае возникновения вопросов». При звонке на другом конце провода срабатывает автоответчик, который от лица некоего кандидата призывает русских держаться вместе и стоять на правильной стороне. Те же слова адресованы и эстонцам на их родном языке, сообщает агентство Sputnik (Эстония).

Кто именно стоит за провокационной агитацией, пока неизвестно. По некоторым данным, речь идёт о партии «Эстония 200». Член правления возглавляющей правящую коалицию в Эстонии Центристской партии Раймонд Кальюлайд раскритиковал кампанию. 

«Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских людей»,написал политик на своей странице в Facebook и призвал «Эстонию 200» либо опровергнуть причастность к агитации, либо демонтировать её и принести извинения.

Позднее эстонское издание Delfi опубликовало фотографии, на которых плакаты были разрисованы краской и частично заклеены рекламой.

Выборы в парламент Эстонии стартуют 21 февраля.

Как писал News.ru, ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд заявила, что все русские школы в Эстонии должны будут перейти на обучение на государственном языке. 


#выборы #реклама #эстония
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