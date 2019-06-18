Офицерский бал в Севастополе вызвал бурю эмоций у читателей издания Daily Mail, которое опубликовало репортаж с мероприятия. Нарядно одетые гости, стройные, элегантные женщины очаровали британцев.
Шестой ежегодный бал офицеров проходил в Севастополе, он был посвящён пятой годовщине присоединения Крыма к России. В мероприятии участвовали порядка тысячи человек, в том числе 150 офицеров с жёнами и не менее сотни гражданских пар. Красочные фото с бала поразили читателей.
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Много хорошо воспитанных, утончённых и элегантно одетых мужчин и женщин, — пишет один из читателей.
Большая часть приходит к выводу, что русские женщины славятся своей красотой, «не то, что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками».
Ранее News.ru сообщал, что жителей Великобритании удивила красота участниц всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Фотографии девушек в погонах разместили британские СМИ: Daily Mail, The Sun и Daily Mirror.