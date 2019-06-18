https://static.news.ru/photo/8770edba-9219-11e9-bf2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: https://sev.gov.ru

Офицерский бал в Севастополе вызвал бурю эмоций у читателей издания Daily Mail, которое опубликовало репортаж с мероприятия. Нарядно одетые гости, стройные, элегантные женщины очаровали британцев.

Шестой ежегодный бал офицеров проходил в Севастополе, он был посвящён пятой годовщине присоединения Крыма к России. В мероприятии участвовали порядка тысячи человек, в том числе 150 офицеров с жёнами и не менее сотни гражданских пар. Красочные фото с бала поразили читателей.

Пользователи в комментариях отметили , что вид девушек без татуировок — «не то, что американки — те с ног до головы в наколках» — стал буквально глотком свежего воздуха для них.

Много хорошо воспитанных, утончённых и элегантно одетых мужчин и женщин, — пишет один из читателей.

Большая часть приходит к выводу, что русские женщины славятся своей красотой, «не то, что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками».

Ранее News.ru сообщал, что жителей Великобритании удивила красота участниц всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Фотографии девушек в погонах разместили британские СМИ: Daily Mail, The Sun и Daily Mirror.