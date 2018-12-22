Румынию испугали слухи о российском флоте

МИД Румынии намерен обратиться в НАТО и ЕС с жалобами на якобы наращивание Кремлём военного присутствия в акватории Чёрного моря, заявил глава ведомства Теодор Мелешкану.
Дипломат подчеркнул, что ситуация с Москвой является прямой угрозой безопасности в Европе, пишет Life.ru. Бухарест намерен поддерживать союзников по Североатлантическому альянсу в данному вопросе.
Ранее News.ru сообщал о российском ракетном фрегате, движущемся в сторону Азовского моря. Военное судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибра 533 мм, реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М.