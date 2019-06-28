https://static.news.ru/photo/a2ded192-9a6c-11e9-bc3d-fa163e074e61_1024.jpg Павел Филип Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Демократической партии Молдавии в полном составе подало в отставку после того, как ДПМ заявила о переходе в оппозицию.

Такое решение принято сегодня на заседании Национального совета ДПМ. Со своих должностей ушли генеральный секретарь партии и все вице-председатели ДПМ, — заявил вице-председатель партии, бывший премьер-министр Павел Филип.

По его словам, было принято решение, что он будет исполнять обязанности председателя ДПМ до съезда партии, созыв которой назначен на 27 июля.

На этом съезде будет избрано новое руководство партии и утверждена новая программа ДПМ, призванная реформировать политформирование, — подчеркнул Филип.

Политический кризис на территории государства продолжается уже несколько месяцев. 24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договориться о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

Как ранее писал News.ru, бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.