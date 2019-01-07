Руководство ЦРУ полностью перешло под контроль женщин

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Директор ЦРУ Джина Хаспел

Директор ЦРУ Джина Хаспел назначила на руководящий пост в своём ведомстве ещё одну женщину. Заместителем директора по анализу, а значит, главным аналитиком разведывательного агентства стала Синтия Рэпп.

После этого назначения все три главных директората агентства — по операциям, анализу, а также науке и технике возглавляются представительницами слабого пола. Подобное произошло впервые в истории ЦРУ, сообщает NBC News.

Издание отмечает, что на сегодняшний день в штате разведывательного управления США женщины занимают половину должностей.

Хаспел ранее назначила своим заместителем по операциям Элизабет Кимбер, которая теперь отвечает за всю шпионскую сеть ведомства. Ещё раньше заместителем по науке и технике стала Дон Мейерикс.

Ранее News.ru сообщал, что Кимбер, агент со стажем работы в 34 года, много раз сама работала за границей. Она руководила «русской группой», проводящей операции в РФ.