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Руководитель украинского аэропорта осуждён за взятку

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший руководитель международного аэропорта города Николаев Михаил Галайко приговорен к четырём годам лишения свободы условно. Суд доказал, что он дал взятку в размере 700 тысяч гривен (около $25 тыс. — Прим.) председателю администрации города.

Текст приговора Центрального райсуда Николаева опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Взятка была конфискована, однако суд отменил арест на автомобиль подсудимого, дом и его счета в трёх банках.

Ранее News.ru писал, что обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец. Бывший полковник Дмитрий Захарченко, в квартире которого следователи обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте, решил в новогоднюю ночь лечь спать. А экс-руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, проходящий по делу о взятке за освобождение вора в законе, проведёт Новый год в одиночестве в холодной камере.


#украина #аэропорт #взятка
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