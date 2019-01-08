Руководитель украинского аэропорта осуждён за взятку

Бывший руководитель международного аэропорта города Николаев Михаил Галайко приговорен к четырём годам лишения свободы условно. Суд доказал, что он дал взятку в размере 700 тысяч гривен (около $25 тыс. — Прим.) председателю администрации города.
Текст приговора Центрального райсуда Николаева опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.
Взятка была конфискована, однако суд отменил арест на автомобиль подсудимого, дом и его счета в трёх банках.
Ранее News.ru писал, что обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец. Бывший полковник Дмитрий Захарченко, в квартире которого следователи обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте, решил в новогоднюю ночь лечь спать. А экс-руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, проходящий по делу о взятке за освобождение вора в законе, проведёт Новый год в одиночестве в холодной камере.