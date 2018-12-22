РПЦ: Порошенко потерпел фиаско из-за раскольников

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Президент Украины Пётр Порошенко во время проведения Объединительного собора

Президент Украины Пётр Порошенко потерпел фиаско в результате проведения Объединительного собора на Украине. Это связано с тем, что большинство украинских верующих «не приняли участия в этом сборище», заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, вместо того чтобы объединить церковь на Украине, «а ведь это можно было сделать», в стране будут две церковные структуры: «одна легитимная и одна нелегитимная, одна признаваемая в православном мире, другая — не признаваемая».

«Сумели объединить раскольников, а объединить раскольников с канонической церковью не удалось. Если бы они возвращались в каноническую церковь через покаяние, то это можно было бы сделать, но у украинских властей другой план», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Глава ОВЦС отметил, что ему «с трудом верится» в слова украинского лидера, который утверждает, что верующих «не будут загонять насильно» в Православную церковь Украины.

Ранее, как сообщал News.ru, Украинская православная церковь Московского патриархата заявила об отсутствии правовых оснований для переименования. Там утверждают, что не зависят от Русской православной церкви и, более того, не согласны с позицией Москвы по многим ключевым вопросам.