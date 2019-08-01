https://static.news.ru/photo/5df6952c-b47c-11e9-864f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова папы римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы Россию, ни к чему не обязывают, так как без официального приглашения Кремля или РПЦ ему этого сделать не получится. Об этом заявил представитель секретариата отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Алексий Дикарёв.

Его (папы римского. — News.ru) слова о том, что он хотел бы посетить Россию, — эти слова ни к чему не обязывают, поскольку известно, что сам он не может посетить Россию, не будучи приглашённым официально государством Российским и РПЦ. И поэтому эти не то что обещания, а просто пожелания, высказанные им, — это просто слова любезности в ответ на приглашения, — цитирует Дикарёва РИА Новости .

По словам собеседника агентства, всё это личная инициатива оперной певицы Светланы Касьян и её мужа, Леонида Севастьянова, которые встретились с главой Римской католической церкви в гостинице Святой Марты.

Всякий, кто останавливается в этой гостинице, может беспрепятственно встретиться с папой римским, когда он там проходит. Эта личная беседа не имеет никакого общецерковного значения и никакого значения для межцерковных отношений, — добавил представитель РПЦ.

Как писал News.ru, ранее во время встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян папа римский Франциск заявил о том, что с удовольствием бы посетил Россию.

До этого в посольстве Ватикана в Москве опровергли сообщения СМИ о якобы планируемом визите понтифика в Россию на празднование 75-й годовщины Победы в 2020 году.