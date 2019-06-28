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Руководство Русской православной церкви выступило против закона, принятого сеймом Латвии, согласно которому епископы Латвийской православной церкви должны являться гражданами этой страны.

У нас сейчас патриархом может стать гражданин любого государства, и я не думаю, что государство имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, — сказал руководитель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал News.ru, консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу государственной компании «Дом.рф» подготовило план развития подмосковного Сергиева Посада. Стратегия формируется вокруг одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры. Стоимость проекта оценивается в 120–140 млрд рублей. Планируется создать два городских центра: культурно-представительский и административно-деловой.