USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

РПЦ назвала собор в Киеве церковным проектом Порошенко

Str/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал прошедший в Киеве объединительный собор «псевдоцерковным проектом» президента Украины Петра Порошенко.

По его мнению, все, кто принял участие в соборе на территории Киевской Софии, в итоге понесут личную ответственность перед народом страны.

«Большинство епископата и верующих Украинской православной церкви… своим отсутствием на этом сборище только подтвердили полный провал церковной политики Порошенко», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее News.ru писал о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с созданием на Украине автономной православной церкви и избранием её предстоятеля. Она считает это событие переломным в истории страны.


#украина #рпц #церковь #порошенко #церковныйраскол
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 20:26, 15 декабря 2018
РПЦ рассказала о судьбе УПЦ после объявления автокефалии
общество 19:37, 15 декабря 2018
РПЦ назвала «объединительный собор» ничтожным
общество 17:32, 15 декабря 2018
РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды
Лента новостей
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top