РПЦ назвала собор в Киеве церковным проектом Порошенко

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал прошедший в Киеве объединительный собор «псевдоцерковным проектом» президента Украины Петра Порошенко.

По его мнению, все, кто принял участие в соборе на территории Киевской Софии, в итоге понесут личную ответственность перед народом страны.

«Большинство епископата и верующих Украинской православной церкви… своим отсутствием на этом сборище только подтвердили полный провал церковной политики Порошенко», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее News.ru писал о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с созданием на Украине автономной православной церкви и избранием её предстоятеля. Она считает это событие переломным в истории страны.