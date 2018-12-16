РПЦ назвала собор в Киеве церковным проектом Порошенко

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал прошедший в Киеве объединительный собор «псевдоцерковным проектом» президента Украины Петра Порошенко.
По его мнению, все, кто принял участие в соборе на территории Киевской Софии, в итоге понесут личную ответственность перед народом страны.
«Большинство епископата и верующих Украинской православной церкви… своим отсутствием на этом сборище только подтвердили полный провал церковной политики Порошенко», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.
Ранее News.ru писал о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с созданием на Украине автономной православной церкви и избранием её предстоятеля. Она считает это событие переломным в истории страны.